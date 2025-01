Geisy Arruda aposta mais uma vez na ousadia e mostra curativo

Geisy Arruda, influencer, nesta quinta-feira (23/1), nos stories, publicou um vídeo no story com curativo no bumbum. De calcinha cavada, a beldade fez questão de exibir bastante aos seguidores.

Recentemente, um fã pediu para Geisy fazer uma collab com Andressa Urach. Contudo, numa entrevista ao Link Podcast, em setembro de 2023, a influencer revelou que até toparia fazer o filme adulto, mas com uma condição: que Arthur Urach, filho de Andressa, não filmasse.

"Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível, eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role… Esse é o meu limite", confessou.

Geisy Arruda acumula mais de 4 milhões de seguidores na rede social. A influencer não economiza nos ensaios sensuais, sempre com peças ousadas e inusitadas.