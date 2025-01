Gabi Martins recebe elogios: "Gatíssima essa neném"

Na beira da piscina, Gabi Martins, cantora, surgiu de biquíni azul fio-dental. Com pernas torneadas e bumbum enorme, a sertaneja acumulou elogios.

"Isso que chamo de perfeição", "Cada dia mais linda", "Gatíssima essa neném", "Gata", "Princesa linda", "Que monumento", "Ela é toda, toda, toda perfeitinha", "Que mulher linda é essa Brasil?", dispararam.

Recentemente, a cantora acabou sendo envolvida em uma polêmica, ao ter sido exposto que a ex-BBB estava vivendo um romance com o deputado federal Euclydes Pettersen.

"Foi muito triste descobrir assim, era a minha vida exposta, não tive muito controle sobre isso. Mas é o preço que se paga por ser famosa. Eu amo o que faço, entendo [a exposição], mas ainda tento aprender a lidar com essa visibilidade", explicou Gabi Martins. "Eu me sinto vulnerável, mas sou do tipo que tenta aprender com todas as situações, a amadurecer, até superar", desabafou.