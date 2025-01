Ex de Neymar é banida do OnlyFans por ter parte íntima confundida com IA

Fernanda Campos contou que precisou parar de postar seus conteúdos no OnlyFans de forma temporária, e que mesmo com perfil na Privacy, ainda assim não escapou dos prejuízos financeiros avaliados em R$ 40 mil diários - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fernanda Campos, que ficou famosa após revelar detalhes do affair que teve com Neymar, teve seus conteúdos íntimos bloqueados e apagados do OnlyFans, após ser confundida com inteligência artificial.

Nos alertas, o site em questão acusou a ex-participante de A Fazenda 16 de ter produzido as fotos de suas partes íntimas com ajuda da ferramenta. "Se acharam a minha pepeca perfeita, quem sou eu para discordar [risos]. Porque dizem que tudo que é gerado pela inteligência artificial é perfeito, não tem defeitos, né? Não sei nem o que fazer, estou esperando uma resposta porque não tem nada de inteligência artificial nas fotos, nem filtros e nem retoques", disparou ela.

Diante da situação, Fernanda Campos contou que precisou parar de postar seus conteúdos no OnlyFans de forma temporária, e que mesmo com perfil na Privacy, ainda assim não escapou dos prejuízos financeiros avaliados em R$ 40 mil diários.

"Estou postando tudo no Privacy, quem quer me ver não vai passar vontade [risos]. Agora vou voltar a gravar com outros criadores e famosos, inclusive fiz uma cena com um funkeiro famoso. Quem sabe não rola collab com alguém da própria Fazenda", disse a ex de Neymar.

