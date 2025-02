Influenciadores se pronunciam sobre "planilha do cancelamento" vazada nas redes

Influenciadores digitais reagiram ao suposto vazamento de uma planilha, que detalhava como eram as relações entre as personalidades das redes e as agências de publicidade brasileiras. A exposição deste documento — mesmo sem ter sua veracidade comprovada — viralizou nas redes sociais.

Também por meio das redes, alguns influenciadores resolveram responder sobre o caso.

Rafael Uccman caçoou do comentário na planilha, que o chamava de desrespeitoso com a equipe de segurança. "Estava em uma ação, no stand de uma marca, quando as Rafanets (como o influenciador se refere a seus fãs) queriam tirar foto comigo do lado de fora do stand", disse.

"Ai eu saí do stand e fui tirar foto com as Rafanets. Os organizadores me pediram para chamar os fãs para o stand, mas eles não queriam entrar. Então, eu falei que iria sair para tirar foto com os fãs", contou o influenciador, esclarecendo o contraponto com a recomendação da equipe da agência que o contratou.

Críticas ou feedbacks?

Para o influenciador Victor Loud — conhecido como "Coringa" —, as críticas contidas na suposta planilha podem servir como um feedback. "Bom dia sendo macetado em planilha. #eumudei (e) não atraso mais pessoal, esse ano tem desconto e a equipe está demitida também, as lives mexeram comigo", comentou o influencer no X (antigo Twitter).

Bom dia sendo macetado em planilha. #eumudei n atraso mais pessoal, esse ano tem desconto e a equipe tá demitida tb, as lives mexeram comigo — Coringa (@loud_victor) January 23, 2025

A reação do Coringa refere-se ao comentário, exposto na suposta planilha, de ele seria "péssimo e desorganizado".

"Errei, mas..."

Álvaro foi outro citado na suposta planilha. O influenciador foi caracterizado como alguém que não cumpre os prazos das demandas que foi contratado. "Geralmente eu aceito (o convite por demandas comerciais), depois eu vejo como a gente (sua equipe) vai fazer. E ai, esse processo acaba atrasando mesmo. Eu errei", confessou Álvaro. O influenciador, no entanto, questionou o comentário da suposta planilha, que o caracterizou como alguém que "não respeita a equipe".

é impossível não amar o alvaro kkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/aYkLbMik0p January 24, 2025

Comentário positivo

Nem tudo que estava na suposta planilha foram comentários negativos a influenciadores. A blogueira Rica de Marré, caracterizada pela tal planilha como "muito querida e extremamente acessível" fez questão de demonstrar felicidade com o comentário.