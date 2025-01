Poliana Rocha se irrita com pergunta: "Meu marido é vasectomizado"

Poliana Rocha, influencer, nesta quinta-feira (23), negou que esteja grávida do seu marido, o cantor Leonardo. A mãe de Zé Felipe respondeu à caixinha de perguntas no story.

‘Estou no auge da menopausa’

"Poli, estão falando que você está grávida. Verdade?", questionou um seguidor. Sem papas na língua, a influencer explicou. "Amores… Meu marido é vasectomizado e eu estou no auge da menopausa!!! Sem chance", desabafou.

Recentemente, Poliana Rocha teve uma premonição de uma queda de avião. Assustada, acabou adiando uma viagem importante e desabafou com os seguidores.

"Vou dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo. Na verdade, hoje, eu ia para Mangaratiba. Eu estou com muita saudade de todo mundo. Arrumei minhas malas, comprei presente para as meninas, fiz uma compra de petiscos, coisas que eu sei que eles gostam, arrumei os pilotos, organizei meu cronograma de trabalho de acordo com a viagem. Ontem, eu fiquei pensando muito em queda de avião, o coração deu uma fechada", disparou.

