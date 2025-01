Fãs de 'Mortal kombat' desvendam luta secreta com ninja rosa

Nessa quinta-feira (23/1), a comunidade fã de Mortal kombat movimentou as redes sociais para descobrir o segredo de uma misteriosa luta adicionada na última atualização do jogo contra Floyd, o ninja rosa.



Quem é Floyd?

O personagem já havia sido mencionado vagamente pelo criador da saga, Ed Boon, nas redes sociais algumas vezes, falando do desejo de criar um novo ninja para o jogo — que já conta com ícones como Scorpion e Sub-zero — assim nasceu a ideia de um novo personagem que adotasse uma cor que a NetherRealm Studios ainda não tivesse usado na palheta de ninjas. Dessa forma, nasceu a ideia de Floyd, um ninja rosa que teve o nome inspirado na banda Pink Floyd e que levaria os jogadores a uma caçada no estilo que os jogos antigos costumavam fazer.

Lembrando que a saga Mortal kombat já tem o histórico com personagens secretos, sendo um dos primeiros jogos a criar lendas com batalhas difíceis de alcançar. Já no primeiro título na época dos arcades trouxe uma batalha secreta com o ninja verde que misturava os poderes de Scorpion e Sub-zero, e que depois se tornou Reptile.

Não só Reptile, mas Smoke, Noob Saibot e até Ermac foram personagens criados e escondidos para os jogadores encontraram pelo jogo através das lutas secretas, tornando esse um traço tradicional da franquia — que retorna agora com Floyd.

Floyd, o ninja rosa, tem os poderes dos ninjas em Mortal kombat 1, além de poderes elétricos e com cristais, o personagem tem habilidades semelhantes a outro nome da série, Chameleon que também possui a habilidade de outros ninjas. Uma brasileira compartilhou nas redes o momento em que os requisitos para a luta secreta foram cumpridos ao encontrar a luta secreta.

Confira:

FINALMENTE ACHEI O FLOYD NO MK1!



Que batalha foda, até fiquei nervoso e errei um monte de combo pq descobri que você tem apenas 3 chances contra ele.



Preciso deixar a batalha toda registrada aqui no Twitter, foram várias horas de grind até achar ele! pic.twitter.com/rIMUaZ6bXn — ramona (@SouARamonaS2) January 23, 2025

Como desbloquear a luta secreta?

Para liberar a luta secreta contra Floyd, o jogador deve cumprir uma série de requisitos no modo versus, com os jogadores compilando pelo menos 37 desafios para conseguir liberar a luta contra o ninja rosa. Sendo compilados pelo jogador chamado TheTiny, um dos primeiros a encontrar o mistério do Floyd.

O jogador especificou em uma planilha que não é preciso vencer todos os 37 desafios para liberar a luta secreta, que eles podem ser feitas no modo fácil do versus offline, que se um desafio for completado uma vez não é possível fazê-lo novamente até que se encontre o Floyd. E caso você jogue 400 partidas no modo arcade existe uma chance certa do ninja aparecer, mas caso você seja derrotado, o contador diminui em 100 lutas.

Serviço:

Mortal Kombat 1: Reina o Kaos está disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.