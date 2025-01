O novo single de Bruno Mars com Sexyy Red

Bruno Mars surpreendeu novamente o mundo da música. O cantor lançou uma faixa inédita em parceria com a rapper americana Sexyy Red. O aguardado single está disponível globalmente desde a última sexta-feira (24).

A colaboração entre Mars, conhecido por sua habilidade em transitar por diversos estilos musicais, e Sexyy Red, que conquistou a cena com sucessos como “Pound Town”, foi revelada por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.

O anúncio trouxe também um vislumbre do que parece ser a capa do single e confirmou o lançamento simultâneo de um videoclipe. “Preparem-se! Música e vídeo hoje à noite, às 21h, horário do Pacífico”, escreveram os artistas na legenda, deixando fãs ansiosos pelo que está por vir.

Nos últimos dias, rumores sobre a parceria ganharam força após os artistas posarem juntos em fotos divulgadas nesta quarta-feira (22). Para atiçar ainda mais a curiosidade do público, um trecho da música foi compartilhado, provocando uma enxurrada de comentários nas redes sociais. “Que é isso, Bruno Marcio? Veio aí mesmo”, brincou uma fã brasileira. “Eita, Bruninho!”, reagiu outra, enquanto uma terceira pedia: “Solta o feat!”.

A expectativa cresceu ainda mais após declarações de Mars, que na última terça-feira (21), prometeu um “hino de casa de strip-tease”, celebrando o sucesso recente de suas colaborações “Die With A Smile”, com Lady Gaga, e “APT.”, com Rosé.

Lady Gaga e Rosé participam de novo clipe de Bruno Mars e Sexyy Red

Bruno Mars e Sexyy Red lançaram o single Fat, Juicy and Wet, com direito a participação de Lady Gaga e Rosé no videoclipe.

Segundo a Billboard, a colaboração de Bruno com Sexyy Red chega logo após estar no topo da Billboard Hot 100 por três semanas com Die With a Smile ao lado de Lady Gaga.

“Estou indo para o estúdio agora mesmo para fazer um hino de clube de striptease para que eu possa comemorar e agir adequadamente neste fim de semana. Alguém, por favor, me ajude a entrar em contato com Sexyy Red!!”, ele escreveu no Instagram no início desta semana enquanto comemorava sua vitória nas paradas. Bruno postou um trecho de seu single ao dizer que havia encontrado a artista.

Vale destacar que Fat, Juicy and Wet é o terceiro single de Bruno, seguindo Die With a Smile e APT. com Rosé. A última colaboração alcançou a quinta posição na Hot 100 e passou 12 semanas no topo da parada Billboard Global Excl. U.S.