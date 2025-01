Ary Fontoura completa 92 anos: "Feliz por poder chegar até aqui"

O ator Ary Fontoura completa 92 anos nesta segunda-feira (27/1). Ele celebrou o aniversário ao lado da família e de amigos. "Muito feliz por poder chegar até aqui, sendo amado e cheio de saúde", disse o artista.

A decoração da festa de aniversário de Ary foi inspirado no vinho. "Vem de uma safra rara de 1933", diz a mensagem escrita no painel de fotos.

Entre os presentes no aniversário de Ary estavam as atrizes Beth Goulart e Paloma Bernardi. "Viver com muitos amigos vale a pena", destacou o aniversariante.



Veja o vídeo:

Ary estreou na TV Globo em 1968. A primeira novela que ele participou foi Passo dos Ventos (1968).



Entre seus principais papéis, destacam-se o costureiro Rodolfo Augusto, de Assim na Terra como no Céu (1970); o professor de botânica Baltazar Câmara, da novela O Espigão (1974); e o professor Aristóbulo Camargo, de Saramandaia (1976).

Ele também viveu Nonô Correia na novela Amor com Amor Se Paga (1984), o prefeito Florindo Abelha, na novela Roque Santeiro (1985), o coronel Artur da Tapitanga de Tieta (1989) e Tibério na novela A Viagem (1994)