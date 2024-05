Aos 91, Ary Fontoura desabafa sobre desafio da profissão: "Vivo procurando emprego"

Ary Fontoura abriu o jogo sobre como busca se manter em atividade no auge dos seus 91 anos. Durante entrevista ao programa Conversa com Bial, nesta última sexta-feira (24), o ator afirmou que vive em busca de emprego.

"Vivo procurando emprego"

"Eu tenho 76 anos de profissão, e nesses 76 anos, eu vivo procurando emprego. É a minha profissão. Acabou uma temporada de peça, tem que procurar outra. Se não tiver [trabalho], como você faz?", declarou ele, que está longe das novelas desde que esteve em Fuzuê (2023).

Ary Fontoura, por sua vez, aproveitou para incentivar as pessoas que desejam fazer teatro a conciliar com um trabalho. "Faça teatro. Mas, arranje um emprego bom, que garanta seu orgulho, e continue gostando do teatro", contou o ator.

Com mais de 50 novelas feitas na Globo, Ary ainda relembrou que largou o curso de Direito para viver da arte. "Se eu tivesse tido a oportunidade de seguir no meu curso de Direito, eu tava fazendo, abandonei a faculdade praticamente no quinto ano para trabalhar no circo. Se eu tivesse me preparado, seria um advogado, abriria a porta do meu escritório quando eu quisesse, quando tivesse novela para fazer eu fecharia, e estaria com a vida garantida", relembrou.

