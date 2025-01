Ana Castela abre o jogo sobre evitar sensualidade nos shows

Ana Castela, que é uma das maiores vozes femininas do sertanejo atualmente, abriu o jogo sobre como lida com a responsabilidade com o público que consome seus trabalhos, inclusive, o infantil.

Em entrevista ao portal Gshow, a cantora sertaneja admitiu que realizou alguns ajustes em seus shows em virtude das crianças que prestigiam suas apresentações.

"Tem uma partezinha que eu tenho que rebolar a bunda, eu fico com vergonha por causa das crianças. Mas assim, é uma partezinha mínima", disse Ana Castela. "Falo até para minhas bailarinas: não façam nada sexy, não usem roupa para aparecer a bunda, porque a gente não precisa. Eu quero ver o talento de vocês. Pensamos muito na criançada na hora de montar o nosso show", explicou a cantora.

Por falar na carreira, Ana Castela adiantou, ainda, sobre seus planos para investir em outros ritmos musicais, conforme anunciou publicamente no ano passado. "Estou indo lá para fora compor, produzir e pegar um pouquinho mais da cultura, do reggaeton. Vai ser muito incrível. Estou muito ansiosa", contou.

