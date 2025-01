Atriz de "Tieta" desabafa sobre fim do casamento após cura de câncer

Rosane Gofman atualmente pode ser vista na reprise de Tieta (1989), novela em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, da Globo, e abriu o coração sobre a retirada do câncer no útero, além do fim de seu casamento de 30 anos com o cinegrafista Luiz Maidana.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a intérprete da personagem Cinira refletiu sobre o processo. "Eu me separei depois de 30 anos. A gente já tinha que ter se separado, porque ninguém se separa de repente depois de três décadas de casamento. As relações também se deterioram, se modificam. Eu tive um casamento longevo com uma pessoa muito diferente de mim e sofri muito durante os últimos anos antes da separação de fato", disse.

Rosane Gofman comentou, ainda, sobre o processo de superação do fim da união de longa data, impactado pelo divórcio. "Acredito que a gente deve se casar com quem a gente goste de conversar. Chega uma hora em que isso vai ser muito mais prevalente. Tenho muito respeito por meu ex-marido, não tenho raiva, mas tive o luto do divórcio. É duro, dolorido. Faz parte da vida. Mas os recomeços também fazem parte. E é isso que vivo agora", explicou.

Mãe de três filhos, frutos do antigo casamento, a atriz de Tieta fez um balanço acerca da maternidade, e de como têm feito proveito da solitude. "Sou uma mulher muito materna. Eu sempre fui muito mãe, muito avó, muito tudo e estou num momento em que eu, inclusive, estou preferindo estar só. Não que eu não queira estar com os meus, mas se eu puder estar mais tempo comigo mesma, ótimo", pontuou.

