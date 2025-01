Estrela de 'Emilia Pérez', Selena Gomez chora por mexicanos deportados

Selena Gomez publicou um vídeo chorando nas redes sociais, nesta segunda-feira (27/01), após receber a notícia de que cidadãos mexicanos haviam sido deportados dos Estados Unidos.

"Eu só quero dizer que sinto muito por todo o meu povo que está sendo atacado. As crianças não entendem. Eu sinto muito", lamentou. "Gostaria de fazer algo, mas não posso. Não sei o que fazer. Tentei de tudo, eu prometo", continuou.

Momentos após a publicação, Selena excluiu o vídeo dos Stories do Instagram. Na sequência, publicou a frase: "Aparentemente não é legal demonstrar empatia pelas pessoas". Mas também apagou a postagem.

A atriz e cantora está sendo comentada nas internet após participar da produção Emilia Pérez, longa vencedor do Globo de Ouro de Melhor filme de comédia ou musical e indicado em diversas categorias do Oscar.

Apesar do grande sucesso nas premiações de cinema, a produção não é bem recebida pelo público, que critica a abordagem da obra. Espectadores mexicanos expressaram a insatisfação com o filme pelo enredo estereotipado e a falta de atores mexicanos no elenco principal.

Deportação em massa

O plano de deportação em massa que ocorre nos Estados Unidos é uma das principais promessas do presidente Donald Trump, que tomou posse na Casa Branca em 20 de janeiro.

Neste fim de semana, autoridades americanas prenderam 538 "imigrantes ilegais" e deportaram centenas de pessoas em uma grande operação.

Na noite de sexta (24/01), 88 brasileiros foram deportados e chegaram ao Brasil com algemas nos pés e nas mãos. O Ministério das Relações Exteriores informou que solicitará esclarecimentos ao governo norte-americano, além de acompanhar de perto as mudanças nas políticas migratórias impostas por Trump.