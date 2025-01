Favela Sounds e British Council oferecem formação para DJs e produtores musicais

O British Council, ao lado de um dos maiores festivais de cultura periférica do Brasil, o Favela Sounds, criou o Afrobeat LAB, uma jornada inédita de formação para DJs e produtores musicais. Conduzida pelo produtor musical baiano Felipe Pomar, a DJ anglo-nigeriana Kem Kem e o antropólogo Dennis Novaes, a atividade será realizada entre 10 e 14 de fevereiro no SESI Taguatinga, e no dia 15 no CCBB Brasília, com inscrições gratuitas abertas até o dia 4 de fevereiro.

O Afrobeat LAB aproxima as músicas do Brasil, Reino Unido e da Nigéria e consiste em cinco aulas e uma apresentação final, intercalando momentos teóricos e práticos. É voltado para DJs e produtores que pretendem aprimorar os conhecimentos de mixagem, criação e produção musical.

As aulas ministradas incluem temas como relação da música nigeriana com a brasileira, como realizar produções musical com baixo orçamento, criação de beats afro diaspóricos, e outros, todos para ajudar os participantes na cocriação de uma faixa autoral que une afrobeat e música de pista do Brasil, a ser apresentada como ação de encerramento do LAB no dia 15 de fevereiro, durante o set da DJ Kem Kem para a programação do festival Favela Sounds, no CCBB Brasília.

Serviço

Afrobeat LAB

Dia 10 a 14 de fevereiro, das 14h30 às 17h30, no Centro Cultural SESI Taguatinga (QNF 24, Taguatinga Norte). Inscrições gratuitas. Classificação indicativa: 16 anos.