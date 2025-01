"Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres são indicados ao ICS Award

O reconhecimento de Ainda Estou Aqui em premiações aumentou ainda mais esta semana com a divulgação dos concorrentes ao ICS Award. O longa de Walter Salles concorre nas categorias de Melhor Atriz com Fernanda Torres, e de Melhor Roteiro Adaptado, com Heitor Lorega e Murilo Hauser. A premiação é concedida pela Sociedade Internacional de Cinéfilos (ICS), formada por cerca de 170 profissionais da indústria audiovisual — entre jornalistas, acadêmicos, historiadores e demais profissionais que cobrem eventos de cinema pelo mundo — e traz o também brasileiro Baby na disputa pelo título de Melhor Ator Coadjuvante, com Ricardo Teodoro.

Leia também: 'Ainda estou aqui' volta ao topo das bilheterias brasileiras após indicações ao Oscar

Na última segunda-feira (27/1), o filme também conquistou nova vitória ao ser eleito o Melhor Longa-Metragem Brasileiro pela Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine). A repercussão positiva do longa nas premiações e festivais segue impulsionando seu desempenho nas bilheterias. Nas próximas semanas, o filme ocupará mais de 500 salas do circuito norte-americano, batendo recorde de alcance de um título brasileiro nos Estados Unidos. Em Portugal, o filme se manteve como líder de bilheteria pelo segundo fim de semana consecutivo. No Brasil, presente em 750 salas, o filme também ganhou novo impulso, crescendo cerca de 80% em relação ao fim de semana passado.

Leia também: "História de Amor" vai ser reprisada na Globo; saiba quando estreia

Ainda Estou Aqui marcou a história do cinema brasileiro ao ser o primeiro representante do país a receber uma indicação na categoria de Melhor Filme no Oscar, onde também compete pela estatueta de Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. O longa ainda compete no BAFTA pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, no Dorian Awards, pelo título de Melhor Filme em Língua Não Inglesa do Ano, e No Gold Derby Film Awards concorre a quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Atriz (Fernanda Torres), Melhor Roteiro Adaptado (Murilo Hauser e Heitor Lorega) e Melhor Filme Internacional.

Leia também: "Ainda Estou Aqui" no Oscar: por que mexicanos se unem a brasileiros em campanha contra 'Emilia Pérez'

Estagiária sob supervisão de Pedro Ibarra