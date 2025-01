Em vídeo, Andressa Urach faz confissão sobre beijo grego no namorado

Em um vídeo recente, Andressa Urach fez uma confissão inesperada sobre sua vida íntima com o namorado, Cassiano, conhecido no universo adulto como Kylian Cria. Durante uma interação descontraída com seus fãs no Instagram, a musa respondeu a diversas perguntas sobre sua relação e, quando questionada se já havia dado um beijo grego em Cassiano, fez uma revelação.

Para quem não sabe, o beijo grego se refere ao ato de estimular a região anal com a boca, prática que pode ocorrer durante o sexo oral ou até como uma forma de relaxar antes da prática anal.

Com bom humor, Urach disse: "Olha, eu confesso que eu até queria. Mas ele não deixa", enquanto provocativamente mostrava sua língua bifurcada, simulando o gesto. Em seguida, em tom de brincadeira, completou: "Não fica dando ideia", aos risos.

Em outra parte da conversa, Andressa fez outra revelação sobre sua vida sexual. A modelo contou que, por ela, faria sexo todos os dias, pelo menos três vezes ao dia. "Só não rola se ele estiver muito cansado", brincou a influenciadora, mostrando o quanto é à vontade para compartilhar detalhes da sua intimidade com os seguidores.