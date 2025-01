Marido de Sabrina Sato posta fotos em esteira

Nicolas Prattes, ator, nos stories, postou várias fotos na esteira sem camisa. Suado, o Rudá de Mania de Você exaltou sua disciplina com os exercícios físicos. "Nunca deixei ninguém que assumo compromisso na mão. Vou me deixar? 15,2km total. Recorde na esteira!", postou na legenda de um print.

Recentemente, o ator e a apresentadora Sabrina Sato se casaram em uma cerimônia discreta. O local escolhido foi na capela da Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo. Apenas com familiares e amigos íntimos. Até os fãs ficaram surpresos quando as primeiras fotos do casamento começaram a circular na web.

Durante o programa The Masked Singer Brasil, ano passado, Sabrina Sato exaltou o relacionamento com o ator. "O Nicolas entrou na minha vida e a transformou completamente. Eu senti coisas que nunca tinha sentido. Então, esse amor é muito profundo e é algo que mudou minha vida", comentou.

Nicolas Prattes está sendo duramente criticado pela sua atuação em Mania de Você. O público não aprovou o personagem e nem o seu romance com Viola (Gabz).









O post Sem camisa, Nicolas Prattes posta selfie suadinho foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.