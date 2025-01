Claudia Leitte fala sobre ter bloqueado Ivete Sangalo em rede social

Claudia Leitte, de 44 anos, finalmente abordou os rumores sobre seu desentendimento com Ivete Sangalo, 52, que teria começado após uma polêmica envolvendo a troca do nome "Iemanjá" por "Yeshua" em uma apresentação da música Caranguejo (Cata Caranguejo). A suposta rivalidade ganhou força quando Claudia bloqueou Ivete nas redes sociais após a colega de axé se posicionar contra sua atitude. Apesar da controvérsia, Claudia afirmou que "está tudo certo" e preferiu não alimentar a discussão.

Em entrevista à UOL, Claudia disse que evita comentar sobre a vida de outros artistas e mantém o foco em seu trabalho. "Nunca falei da vida de ninguém esses anos todos. Está tudo certo como está. Todo mundo fazendo música, produzindo e trabalhando", afirmou. A cantora também destacou como amadureceu sua relação com as redes sociais, aprendendo a lidar com elas de forma mais consciente após mais de 20 anos de carreira.

O empresário de Claudia, Fábio Almeida, confirmou o bloqueio, explicando que a decisão ocorreu devido à ausência de diálogo entre as cantoras e ao crescimento da repercussão da polêmica. "Não houve nenhum contato telefônico entre as duas. A decisão foi tomada rapidamente diante do tipo de movimento que Ivete fez", disse ele ao portal BNews, indicando que a falta de comunicação contribuiu para o afastamento.

A polêmica divide opiniões entre os fãs, mas Claudia parece disposta a não prolongar o assunto. Para ela, o importante é manter o foco no trabalho e na produção musical. Enquanto isso, o público segue atento às movimentações das duas artistas, ícones do axé, que carregam histórias marcantes e trajetórias de sucesso no cenário musical brasileiro.

