Nora diz que Andressa Urach é sua "mentora" em conteúdo adulto

Gabi Ayala, de 20 anos, nora de Andressa Urach, compartilhou nas redes sociais como a ex-Miss Bumbum se tornou sua mentora no universo do conteúdo adulto. Namorada de Arthur Urach, primogênito de Andressa, Gabi revelou que recebeu apoio irrestrito da sogra ao iniciar sua carreira no setor. "Minha maior surpresa foi o apoio que recebi da minha sogra", declarou a DJ nos stories do Instagram.

Além do incentivo, Gabi destacou a proximidade que desenvolveu com Andressa, que a ajudou a superar inseguranças sobre sensualidade e sexualidade. "Ela conseguiu me explicar muitas coisas que eu não fazia ideia. Hoje somos melhores amigas graças a isso", afirmou a jovem. O aprendizado, segundo Gabi, foi essencial para que ela se sentisse mais confiante ao se expressar.

A relação entre as duas chamou ainda mais atenção quando anunciaram um projeto conjunto. Em tom bem-humorado, Andressa publicou um vídeo brincando sobre a parceria com a nora: "Meu filho não sabe de nada, vem cá que a sogra te consola". A declaração gerou repercussão nas redes sociais, onde a ex-Fazenda também repostou mensagens de Gabi, confirmando o vínculo entre elas.

Com essa dinâmica inusitada, Gabi descreveu Andressa como sua maior inspiração profissional e pessoal, reconhecendo o impacto positivo da sogra em sua jornada. "Tudo aquilo que eu nunca tive quando era mais nova, encontrei com ela. Hoje, consigo expressar meus desejos e limites com muito mais segurança", declarou. A parceria entre as duas continua rendendo comentários, reforçando a autenticidade e ousadia que as conectam no universo digital.

