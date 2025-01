Festival abre inscrições para competição de melhor prato de comida afetiva

As inscrições para o festival Comida de Rua estão abertas e esse ano buscam premiar o melhor prato de comida afetiva do DF. Com prazo até o dia 4 de fevereiro, os interessados podem se inscrever pelo site do evento. O festival será nos dias 15 e 16 de fevereiro em Sobradinho I.

Consolidado como o maior festival de gastronomia da região norte do Distrito Federal, o Comida de Rua irá avaliar pratos que remetem à infância ou que passaram de geração em geração na vida dos cozinheiros. O primeiro colocado ganha um prêmio de R$ 1000, o segundo de R$ 600 e o terceiro ganha R$ 300. Dez pratos serão selecionados e o resultado será divulgado no dia 8 de fevereiro.

O festival Comida de Rua será no Estacionamento do Estádio Augustinho Lima de Sobradinho I e o evento contará com shows, feira de artesanato, espaço para crianças e feira de comida de rua. A entrada é gratuita.