Orquestra Petrobras Sinfônica realiza dois concertos na capital em fevereiro

No ano de comemoração de 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega em Brasília com o maestro Felipe Prazeres para dois concertos bem diferentes. A apresentações serão no Auditório Planalto do Ulysses Guimarães no dia 9 de fevereiro. O primeiro concerto, Multiplayer, traz a versão sinfônica da trilha sonora de jogos clássicos como Super Mario e Sonic e de modernos como Fortnite.

No mesmo dia, o concerto Na trilha de rock explora um repertório recheado de clássicos do rock e do pop nacional com Engenheiros do Hawaii, Biquini Cavadão, Kid Abelha, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso com a sonoridade da orquestra.



A turnê de 2025 da Orquestra tem como objetivo democratizar o acesso à música de concerto em diferentes formatos pelo Brasil e apresentar a diversidade de timbres e estilos que a Orquestra Petrobras Sinfônica pode alcançar.



Serviço

Concerto Multiplayer



9 de fevereiro, às 16h, no Auditório Planalto do Ulysses Guimarães (SDC). Ingressos a partir de R$ 30 + taxa do Sympla Bileto.

Concerto Na trilha do rock



9 de fevereiro, às 19h, no Auditório Planalto do Ulysses Guimarães (SDC). Ingressos a partir de R$ 40 + taxa do Sympla Bileto.