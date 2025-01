Rodriguinho retorna ao BBB 25 para show especial com família

Rodriguinho está de volta ao palco do Big Brother Brasil 25, desta vez não como participante, mas como atração musical da noite.

O cantor se apresentará nesta quarta-feira (29) ao lado de seu irmão, Mr. Dan, e de seu filho, Gaab, em um show que promete emocionar o público e os confinados do reality.

A apresentação começará às 22h25, logo após a exibição da novela “Mania de Você”.

No repertório, o trio trará sucessos marcantes do pagode, incluindo músicas que fazem parte da trajetória artística de cada um. Entre as faixas confirmadas, estão “Livre Pra Voar”, “Sorria” e “Melhor Eu Ir”, além de novidades de um projeto gravado recentemente em Paris.

Rodriguinho, que participou da edição anterior do BBB, não esconde a felicidade de voltar à casa em um novo papel. O cantor relembra como foi acompanhar apresentações dentro do confinamento e destaca a emoção de agora estar no palco para animar os brothers.

“Sempre tive vontade de tocar no BBB, e no ano passado eu estava lá dentro assistindo aos meus amigos se apresentarem. Agora, voltar como atração é algo muito especial. Sei exatamente o que está passando na cabeça de cada um naquele momento, então vai ser incrível compartilhar essa experiência com eles,” afirmou Rodriguinho.

O show não será apenas uma performance musical, mas uma celebração da união familiar e artística entre ele, seu irmão e seu filho.

Rodriguinho: Música e família

Gaab, filho de Rodriguinho, também destacou a importância de dividir o palco com o pai e o tio. Segundo ele, essa parceria vai além da música e representa um verdadeiro laço de aprendizado e amizade.

“Estar com eles é muito mais do que apenas cantar. São referências na minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Meu pai sempre me ensinou muito, e agora ter essa chance de subir ao palco com ele no BBB é algo muito especial,” compartilhou Gaab.

Já Mr. Dan ressaltou que o setlist do show será uma viagem pela história musical da família, incluindo canções que marcaram diferentes gerações de fãs.

“Cada música escolhida tem um significado para nós. Algumas foram compostas juntos, outras fazem parte da nossa caminhada individual, mas todas representam momentos importantes da nossa carreira,” explicou o cantor.

A apresentação promete ser um dos momentos mais marcantes da edição, reunindo nostalgia, emoção e grandes sucessos do pagode. O público e os brothers podem esperar uma noite repleta de energia e celebração ao som de três talentos da mesma família.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis