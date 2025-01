De regata, Cauã Reymond mostra veias saltadas e arranca elogios: ‘Meu gostoso’

Cauã Reymond, o novo Cesar Ribeiro no remake de Vale Tudo, postou uma galeria de fotos, mas um delas chamou atenção: o ator de regata, mostrando as veias saltadas nos braços, em plena academia. Os elogios foram inevitáveis.

‘Meu gostoso’

"O mais lindo do mundo", "Meu gostoso", "Você é maravilhoso, lindo", "Muito lindo", "Perfeito", "Meu sonho", "Mais forte que o sol de verão", "Queria ficar bonito assim também de boca aberta", "Coisa linda", dispararam os seguidores.

Numa entrevista para Boa Forma, Cauã admitiu ser metrossexual, apesar de ter feito as pazes com sua aparência um pouco tarde. "Eu sou super vaidoso. Me considero um cara que cuida muito bem da saúde e acho que, com isso, automaticamente, você se sente mais bonito. Desde novinho percebi que me achavam um homem bonito, mas fiz, mas fiz as pazes comigo e comecei a me achar bonito mesmo lá pelos meus 34 anos. É engraçado, porque depois de vários sucessos e várias vezes sendo eleito o "Homem mais Sexy do Brasil", eu não me via assim. Só com 34, 35 anos que comecei a me achar um homem bonito", explicou.

Cauã Reymond está gravando as primeiras cenas do remake de Vale Tudo, prevista para ser exibida no fim de março. O ator, aos poucos, tem mostrado os bastidores em seu perfil na rede social.

