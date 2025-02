Stand Up reúne crias da Ceiiândia em novo show de humor

Vivências convertidas em humor definem a trajetória de Gabriel Reis e Ítalo Costa no stand-up. Nascidos e criados na Ceilândia, os dois jovens, conhecidos como cria da cei, lançam um show de comédia que combina acidez, sarcasmo e um compilado de experiências de jovens negros e periféricos. O Stand Up demais acontece dia 21 de fevereiro, às 20h30, no Aplausos Clube de Comédia do Guará.

Buscando reverter a falta de incentivo à cultura nas comunidades, Gabriel e Ítalo planejaram o espetáculo com base na autoconfiança e na coragem de fazer comédia. “Quero alcançar o público das periferias, ter gente das quebradas do Brasil inteiro nos meus shows, porque são pessoas que entendem o que estou dizendo e compartilham da mesma vivência”, afirma Ítalo em nota.

Idealizado há mais de um ano, o show pretende dialogar com todos os públicos, mantendo o pensamento crítico e o humor ácido dos artistas. Os ingressos estão disponíveis no site Olha o Ingresso, custam R$30 inteira e R$15 a meia e meia-solidária.