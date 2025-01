Fernanda Torres participa de edição especial do "Globo Repórter"

Fernanda Torres será tema de uma edição especial do Globo Repórter Personalidades, que está prevista para ir ao ar em março. No início do mês, a atriz gravou em sua casa na Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a protagonista de Ainda estou aqui recebeu a apresentadora Sandra Annenberg para falar sobre a vida e carreira. As gravações começaram antes de Fernanda ser premiada no Globo de Ouro como melhor atriz.

Segundo informações do jornal O Globo, o programa contará com a presença de amigos e parceiros de trabalho de Fernanda, como Andrea Beltrão e Luiz Fernando Guimarães.

"Fernanda é uma atriz supertalentosa. Sabíamos que teríamos muita história para contar sobre ela, um talento no teatro, no cinema, na TV, na literatura. Ela vai da comédia ao drama com tanta facilidade e chega ao pico do amadurecimento com o filme Ainda estou aqui", disse Sandra.

"Mãe, ativista da cultura, uma mulher madura, que completa 60 anos neste 2025. Um material riquíssimo para pesquisarmos. Uma artista que se tornou uma personalidade mundial com uma premiação tão importante, mais um motivo de orgulho para todos os brasileiros", completou a apresentadora.

Na última semana, Fernanda foi indicada ao Oscar de melhor atriz. O filme de Walter Salles também está concorrendo em duas categorias: melhor filme e melhor filme internacional.