Juliette lança EP 'Esquenta' e prepara novidades

A cantora e influenciadora Juliette Freire lançou nesta quinta-feira (30) o EP Esquenta, seu segundo trabalho musical.

O projeto, que já vinha sendo divulgado em prévias nas redes sociais, promete consolidar ainda mais sua carreira na música. Entre as faixas disponíveis, destacam-se “Boyzinho” e “Quarto Proibido“, esta última em colaboração com MC GW.

O novo EP pode ser encontrado nas principais plataformas de streaming, incluindo Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e Tidal. A proposta do lançamento é trazer um som autêntico e envolvente, refletindo a personalidade e evolução musical da artista.

Nascida em Campina Grande, Paraíba, Juliette conquistou o Brasil ao vencer o Big Brother Brasil 21, tornando-se um fenômeno nas redes sociais. Atualmente, acumula mais de 54 milhões de seguidores, tornando-se uma das personalidades mais influentes do país.

Seu carisma e autenticidade a levaram a prêmios como “Mulher do Ano” pelas revistas Glamour e GQ em 2021.

O meu ESQUENTA já está disponível Ouça agora Quarto Proibido e Boyzinho em todas as plataformas digitais.https://t.co/a2aVBWm3fd pic.twitter.com/aZVubHjrTZ — Juliette (@juliette) January 31, 2025

Seu primeiro EP, Juliette, lançado no mesmo ano, foi um sucesso estrondoso, alcançando recordes de pré-saves no Spotify Brasil e se tornando um dos maiores lançamentos da plataforma. A boa recepção do público foi reforçada com a turnê Caminho em 2022, que passou por diversas cidades do Brasil, consolidando sua identidade musical.

Após a turnê, Juliette continuou inovando e lançou singles como “Solar” e “Xodó”, que mesclam pop com ritmos tipicamente brasileiros, explorando suas raízes e ampliando sua versatilidade artística.

Em 2023, além de se dedicar à música, também participou do programa Saia Justa Verão no canal GNT, onde integrou debates ao lado de grandes nomes da TV e da cultura.

Juliette: O Futuro promissor na música

Ainda em 2023, a cantora lançou os singles “Sai da Frente” e “Tengo”, faixas que fazem parte de seu primeiro álbum de estúdio, Ciclone. Com uma sonoridade marcante e letras que falam de amor, empoderamento e liberdade, Juliette segue conquistando espaço na música brasileira.

O lançamento de Esquenta reafirma seu compromisso com a evolução musical e a conexão com seu público. Com novas sonoridades e colaborações estratégicas, a artista paraibana se consolida cada vez mais como uma cantora versátil e inovadora no cenário nacional. Resta agora aguardar quais serão os próximos passos dessa trajetória brilhante.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis