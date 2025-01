Lázaro Ramos mostra fotos com Taís Araujo na praia e exalta Nordeste

O ator tem mostrado como a conexão com sua origem e com a sua família tem sido essencial para recarregar as energias - (crédito: Instagram)





Lázaro Ramos compartilhou com seus seguidores no Instagram um álbum de fotos que celebra momentos especiais de janeiro, destacando seus dias no Nordeste ao lado da esposa, Taís Araujo. Em um post emocionado, o ator escreveu: "Começar e terminar o primeiro mês do ano no Nordeste é bom demais. Esses últimos dias na minha Bahia têm me revigorado e me relembrado o tanto que esse lugar me inspira. Que delícia é viver!" O casal tem aproveitado as paisagens paradisíacas da região, especialmente a Bahia, de onde Lázaro é natural.

Em suas férias, Lázaro e Taís também passaram alguns dias em Alagoas, antes de voltarem ao Rio de Janeiro para o retorno das gravações da novela "Vale Tudo". A atriz, que viverá a protagonista Raquel, não pôde acompanhar o marido em sua recente viagem a Salvador, mas, certamente, as imagens registradas por Lázaro mostram o quanto ele aprecia a tranquilidade e a energia de sua terra natal.

Leia também: Motivo da demissão de Rodrigo Bocardi na Globo é revelado

Além dos momentos de descanso, Lázaro Ramos também se dedicou a eventos beneficentes, como a segunda edição da Noite da Aclamação, realizada em Salvador. Organizada por Léo Santana e Lore Improta, a ação busca não só celebrar as riquezas culturais da Bahia, mas também arrecadar fundos para as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID), que realizam um trabalho importante na região. Lázaro foi uma das presenças de destaque, demonstrando seu apoio à causa.

O ator tem mostrado como a conexão com sua origem e com a sua família tem sido essencial para recarregar as energias. Ao longo do mês, ele compartilhou seu carinho pela Bahia e reforçou a importância da convivência com os entes queridos. Ao refletir sobre sua jornada e suas raízes, Lázaro Ramos se mostra, mais uma vez, um exemplo de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Observatório dos Famosos.