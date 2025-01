O ex-nadador Cesar Cielo compartilhou com seus seguidores um momento especial: o nascimento de sua segunda filha, Isabella. A pequena veio ao mundo na última terça-feira (28), às 11h25, com 4,6 kg e 54 cm, fruto do casamento do atleta com Kelly Gish Cielo. O casal já é pai de Thomas, de 9 anos, que agora ganha a companhia da irmã caçula. A novidade foi anunciada na manhã desta sexta-feira (31), com um post emocionante nas redes sociais.

Na publicação, Cielo celebrou a chegada da filha com carinho. "Família aumentou! Bem-vinda ao mundo, Isabella!", escreveu o campeão olímpico, recebendo uma enxurrada de mensagens de felicitações de fãs e amigos. Entre as imagens compartilhadas, um detalhe chamou a atenção: um presente especial da maternidade, um quadro com o desenho da placenta de Kelly. O objeto trazia mensagens de carinho e boas-vindas, além da explicação sobre o nome da bebê.

Leia também: Lázaro Ramos mostra fotos com Taís Araujo na praia e exalta Nordeste

O nome Isabella tem origem hebraica e significa "Deus é juramento" ou "Consagrada a Deus", simbolizando proteção e espiritualidade. Para o casal, a escolha do nome foi carregada de significado, reforçando a conexão especial com a nova integrante da família. A chegada da pequena marca mais um capítulo importante na vida do ex-atleta, que tem se dedicado à família após encerrar sua carreira na natação.

Leia também: Motivo da demissão de Rodrigo Bocardi na Globo é revelado

A publicação de Cesar Cielo rapidamente viralizou, recebendo elogios e palavras de carinho de fãs e colegas do esporte. O nascimento de Isabella reforça o momento especial vivido pelo nadador e sua família, que celebram essa nova fase repleta de amor e união.

O post Nasce a segunda filha do campeão olímpico Cesar Cielo foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.