Milton Nascimento explica ausência na cerimônia principal do Grammy

A equipe do cantor Milton Nascimento publicou, nesta segunda-feira (3/2), nota sobre a ausência dele nas mesas dedicadas aos artistas principais no Grammy. No domingo (2/2), o brasileiro e a cantora Esperanza Spalding, com quem concorria na categoria Melhor álbum vocal de jazz com o álbum Milton + Esperanza, estiveram no tapete vermelho da premiação, mas só a estadunidense ficou no local. Em protesto, Esperanza permaneceu durante o evento com cartaz com uma foto do parceiro e a frase “Esta lenda viva deveria estar sentado aqui".

Em nota, a equipe afirmou que o cantor não foi barrado do prêmio, mas optou em não participar da cerimônia principal após tratamento dado ao artista pela equipe do Grammy.

“Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada”, diz o texto. “Quando questionados pela equipe de Esperanza, alegaram que ficariam nas mesas apenas os artistas que eles queriam no vídeo”, escreve.

Segundo a publicação, a organização do Grammy desconsiderou não só o prestígio do artista quanto a idade avançada de Milton, que teria que subir e descer escadas caso ficasse na arquibancada. A equipe ainda agradeceu o apoio dos fãs e a preocupação dos fãs. “O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento”, destacou.

A categoria Melhor álbum vocal de jazz, na qual Milton e Esperanza concorriam, foi vencida pela cantora Samara Joy. É o quinto gramofone da artista, que venceu a categoria de Artista revelação em 2023 — que disputou contra Anitta.

Aos 82 anos, Milton Nascimento coleciona quatro Grammys Latinos, além de um Grammy de Melhor Álbum de Música Global. Um dos fundadores do Clube da Esquina, o cantor é considerado um dos artistas mais influentes da música brasileira.