Governo Lula repudia tratamento recebido por Milton Nascimento no Grammy

Milton Nascimento e Esperanza Spalding no tapete vermelho do Grammy - (crédito: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Ministério da Cultura publicou, nesta terça-feira (4/2), uma nota de repúdio ao tratamento recebido por Milton Nascimento no Grammy 2025. O brasileiro, de 82 anos, estava indicado na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz pelo disco Milton + Esperanza, em parceria com a cantora americana Esperanza Spalding. Ele não recebeu um lugar para se sentar nas mesas principais e optou por se ausentar do evento.

"O Ministério da Cultura (MinC) manifesta repúdio ao tratamento dispensado ao cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro, Milton Nascimento, na cerimônia do Grammy 2025. A decisão da Academia de posicioná-lo em um local incompatível com sua trajetória, prestígio internacional e necessidades físicas demonstra falta de sensibilidade e respeito a um dos maiores nomes da música brasileira", afirma a pasta.

O ministério ressalta a trajetória de Nascimento, que coleciona prêmios e reconhecimentos "que atravessam gerações e fronteiras". De acordo com a nota, o cantor influenciou artistas em todo o mundo, "elevando a música brasileira a patamares de excelência".

"O MinC reitera a afirmação feita, em nota, pela equipe desse artística que tanto contribui para a nossa cultura. 'O Brasil é gigante, tal qual é Milton Nascimento'", finalizou a nota.

O que ocorreu

Em um postagem no Instagram nesta segunda (3/2), a equipe de Milton Nascimento afirmou que o brasileiro não foi barrado da cerimônia, mas tinha direito somente de se sentar na arquibancada, não nas mesas principais.

"Um dia antes, quando observamos os convites, constatamos que a Academia havia destinado um lugar para Esperanza, artista com quem Milton divide o disco indicado, nas mesas, entre os artistas principais ali presentes, enquanto destinaram para a lenda brasileira um lugar na arquibancada, desconsiderando não só toda a sua trajetória e prestígio em todo o mundo, como a sua idade avançada e impossibilidade de subir ou descer escadas", diz a postagem.

De acordo com a equipe de Milton, a organização do Grammy informou à equipe de Esperanza que ficariam nas mesas "apenas os artistas que eles queriam no vídeo".

Nos comentários da postagem, fãs apoiaram Nascimento. "Milton sozinho é maior que o Grammy inteiro", comentou um. "Sinto pena deles! Lenda", escreveu outra.