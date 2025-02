Selton Mello estará em remake de 'Anaconda' com Jack Black e Paul Rudd

Selton Mello está confirmado no elenco do remake de Anaconda, uma das franquias de terror mais populares. Além do brasileiro, os atores Paul Rudd e Jack Black também estarão no longa.

O elenco foi confirmado com um vídeo exclusivo divulgado pela Sony Pictures nesta quarta-feira (5/2). Nas imagens, Selton, Paul e Jack aparecem descontraídos tocando um violão e cantando.

"Trabalhar em uma produção da Sony Pictures desse tamanho, com atores que sempre admirei, em uma outra língua, ser recebido generosamente como um ator do Brasil que eles também respeitam e tinham curiosidade de conhecer, tudo isso tem sido motivo de grande alegria nessa altura da minha vida profissional", diz Selton.

"Em dezembro o Brasil e o mundo vão ver o filme insanamente divertido que estamos fazendo. É uma fase nova da vida e isso sempre traz uma energia diferente, aprendizados e crescimento. Muito feliz fazendo o que amo, agora de uma outra forma", acrescentou.

Para Jack Black, o brasileiro se destaca. "Selton é uma força da natureza. Às vezes, olho nos olhos dele e não acredito que ele está atuando. Mal posso esperar para que o público veja seu toque especial!".

Anaconda mostra um grupo tentando sobreviver em meio aos perigos da natureza, que habita cobras gigantes e assustadoras.