Diretor de 'Emilia Pérez' diz que Karla Sofía Gascón está "se fazendo de vítima"

O diretor do filme Emilia Pérez, Jacques Audiard, criticou a atriz Karla Sofía Gascón, que interpreta a protagonista da obra. Recentemente, a atriz tornou-se alvo de críticas por publicar comentários preconceituosos contra diversas minorias.

Segundo o diretor, Karla Sofía "está realmente se fazendo de vítima". "Ela está falando sobre si mesma como vítima, o que é surpreendente. É como se ela achasse que palavras não machucam", disse Jacques Audiard.

Com as polêmicas, Karla Sofía Gascón foi retirada da campanha de divulgação de Emilia Pérez, que recebeu 13 indicações ao Oscar — incluindo Melhor atriz para Karla, o que a tornou a primeira transexual a ser finalista na categoria.

Jacques Audiard disse que cortou contato com a atriz após as polêmicas. "Não falei com ela e nem quero falar. Ela está em uma abordagem autodestrutiva na qual não posso interferir, e eu realmente não entendo porque ela está continuando", disse o cineasta.

O cineasta disse ainda que a atriz está prejudicando outras pessoas que trabalharam em Emilia Pérez. "Estou pensando em mim mesmo, estou pensando em Zoe (Saldaña) e em Selena (Gomez). Eu simplesmente não entendo por que ela continua nos prejudicando", disse.

Ele classificou como imperdoáveis os comentários feitos por Gascón no X (ex-twitter), embora tenha boas lembranças de trabalhar com ela no set. Publicações racistas e xenofóbicas da atriz foram encontradas por usuários da rede social. A maioria das postagens foi feita em 2020 e 2021, no auge da pandemia de covid-19.

No entanto, vale lembrar que o próprio Jacques Audiard é alvo de uma série de críticas semelhantes as que Karla Sofía enfrenta. O diretor já disse que não encontrou atrizes mexicanas talentosas para interpretar as protagonistas da obra, recusou fazer mais pesquisas sobre o México por "já entender o suficiente sobre o país" e, mais recentemente, disse que o espanhol é um "idioma de pobres e migrantes".

Resposta as criticas do filme

Em entrevista ao portal Deadline, Jacques Audiard ainda disse que as críticas ao filme Emilia Pérez chegam de pessoas que não assistiram a obra.

"O que me chocou é que ou as pessoas não viram o filme direito, ou não o viram de jeito nenhum e estão agindo de má-fé. A representação dos cartéis no filme é temática... A ópera tem limitações psicológicas. Parece que estou sendo atacado no tribunal do realismo. Bem, eu nunca aleguei que queria fazer uma obra realista", afirmou.

Emilia Pérez estreia nos cinemas brasileiros em 6 de fevereiro.