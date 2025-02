IFB promove evento de quadrinhos com oficina, feira, jogos e concurso

Por Ana Carolina Alves*—No dia 8 de fevereiro, o Instituto Federal de Brasília (IFB) Campus Brasília receberá o evento IFB HQ!, que contará com a presença de ilustradores e quadrinistas no Beco dos Artistas, além de expositores de produtos da cultura pop, geek e nerd, oficinas, rodas de conversa, concurso Cosplay, mesas de jogos de tabuleiro e RPG.

Além das exposições e rodas de conversa, o evento promoverá duas oficinas: a Oficina de Quadrinhos: do Roteiro à Composição, que ministra da técnica e criação do texto além de ensinar a otimizar a iluminação e os contrastes para dar vida às ilustrações, e a Oficina de Zine, que ensina sobre o processo completo de criação das pequenas revistas autorais. Ambas estão programadas para sábado (8/2), de 10h às 18h, no museu da Biblioteca do IFB.

Com o objetivo de homenagear o Dia do Quadrinho Nacional, o evento, que foi organizado por alunas do módulo 3 do Curso Técnico Subsequente em Eventos, com o apoio dos professores Diego Melo e Luiz Daniel Junqueira, promete uma imersão no universo das histórias em quadrinhos, com atividades para todas as idades. A entrada é gratuita, mas para participar das oficinas é necessário a retirada dos ingressos no site oficial do Sympla, no valor de R$10 a inteira e R$5 a meia.

*Estagiária sob a supervisão de de Severino Francisco