Indicado a Melhor filme, Nickel Boys ganha data de estreia no Prime Video

Nickel Boys, filme indicado ao Oscar de Melhor filme e Melhor roteiro adaptado, estreia no dia 27 de fevereiro no Prime Video. Baseado no livro homônimo de Colson Whitehead, o filme acompanha dois adolescentes afro-americanos que são enviados para um reformatório juvenil na Flórida no ápice da implementação das leis segregacionistas.

Dirigido por RaMell Ross, o longa mostra como a irmandade criada entre Elwood e Turner se torna uma esperança em meio a vivências tão conturbadas. Enquanto Elwood cultiva em Turner perspectiva otimista do mundo, Turner conhece a cruel realidade e ensina ao amigo os truques necessários para sobreviver.

Estrelado por Ethan Herisse (Olhos que condenam), Brandon Wilson (Pelé: O nascimento de uma lenda) e Luke Tennie (Falando a real), a produção compete com Ainda estou aqui, Conclave, O brutalista, Anora, Wicked, Duna: Parte 2, A substância, Um completo desconhecido e Emilia Pérez pela principal estatueta do Oscar.

