As apostas musicais para hit de carnaval em 2025

O carnaval de 2025 já está batendo na porta e diversos artistas já soltaram músicas inéditas que poderão agitar a folia deste ano. As apostas contam com lançamentos de artistas consagrados, como Anitta, Ivete Sangalo e Léo Santana.

Anitta começou a agitar os fãs no início de janeiro com o Ensaios da Anitta, shows de pré-carnaval que passam por diversos estados brasileiros. Nas apresentações, a artista canta diversos lançamentos que podem ser hits do carnaval. Neste ano, as apostas são Capa de revista; Sei que tu me odeia, com Mc Danny; e Lugar perfeito, parceria com Ivete Sangalo.

E por falar na Veveta, a baiana também está emplacando hits que podem bombar nas festas de 2025. Além da parceria com Anitta, a cantora também lançou O verão bateu em minha porta e Energia de gostosa, que está virando trend nas redes sociais.

Duas pedaladas, música de Léo Santana e Mari Fernandez, também promete agitar o carnaval, assim como Mentira estampada, de Wesley Safadão e Natazinho Lima, uma das recentes revelações da música nacional.

Luísa Sonza lançou recentemente sua nova música com Dennis, chamada Motinha 2.0 (mete marcha), que pode estourar em breve. O pagode também não fica de fora. Isso porque o grupo Menos é mais está bombando com Coração partido.

Um hit que pode bombar ainda mais é Oh garota eu quero você só pra mim, de Oruam, Zé Felipe, Mc Tuto, Dj Lc da Roça, MC K9, Mc Rodrigo do CN e Mc Pl Alves. Descer pra BC, que viralizou no final do ano passado, segue agitando as festas deste ano.

Confira a playlist completa das apostas do carnaval 2025 feita pelo Correio: