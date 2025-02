Filipe Ret lança projeto inédito no Youtube com imagens de estúdio

Filipe Ret lança projeto "Ao Vivo no Sonastério" com versões inéditas de quatro sucessos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Foi lançado no Youtube nesta quarta-feira (5/2) o projeto Filipe Ret Ao Vivo no Sonastério, do artista Filipe Ret. Foram exibidos, ao todo, quatro vídeos apresentando músicas do 8º álbum de estúdio do artista, Nume, incorporando suas canções no conceituado estúdio de música, Sonastério, localizado em Minas Gerais.

As canções divulgadas em formato de audiovisual foram: Acima de mim só Deus, Não sou daqui, Quero paz e Cena de cinema. A proposta do projeto é captar uma nova essência sonora do artista e apresentar as canções de um jeito novo, mostrando a performance de Ret no estúdio com todos os instrumentos necessários. A vista de Sonastério ajuda o público a experimentar diferentes emoções ao ouvir o músico.

Filipe Ret consagrou-se como um dos mais respeitados e influentes artistas da cena do rap nacional, tendo seus trabalhos prestigiados desde o começo dos anos 2010. Em 2024, conquistou a marca de artista mais ouvido na plataforma do Spotify nas capitais de Salvador e Rio de Janeiro. Seu último álbum lançado, Nume, ganhou o Disco de Ouro após ultrapassar a marca de 115 milhões de streamings nas plataformas digitais.