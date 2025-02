Kevin O Chris embarca em projeto de homenagem à história do funk

Kevin O Chris maneja projeto que revisita a história do funk e repagina letras que marcaram uma época, como no caso da música Dessa vez de MC Sabrina. Originário de Duque de Caxias, o MC cresceu cercado pelas produções do Furacão 2000 e decidiu seguir a carreira no gênero que dominava os bailes de sua comunidade. Em meio a uma nova abordagem do funk, caracterizada por ritmos acelerados, Kevin surge junto à ascensão do 150 BPM, vertente carioca que incorpora variações de cadência e ritmo veloz. Os impressionantes números de streaming, que já ultrapassam a casa do milhão, proporcionaram a Kevin sua primeira participação no Rock in Rio no ano passado e o convite para participar do show do rapper americano, Post Malone.

Como autodidata, Kevin iniciou suas produções musicais com base nos conhecimentos adquiridos na internet, à qual atribui todos os méritos pelas conquistas que obteve. Em entrevista, ele afirma: “Acho que, com a internet, as coisas melhoraram muito. Com certeza, eu só consegui ter oportunidades na música por causa da internet. Se eu tivesse nascido em outra época, não teria acesso a nada disso.” Em respeito aos seus antecessores, ele opta por regravar alguns clássicos do funk, mantendo a estrutura original, mas incorporando novas nuances de musicalidade e tecnologia. “Gosto muito do funk antigo, como o estilo tamborzão, melody e outros. Sempre busco trazer uma sonoridade nova, sem perder a essência desse segmento”, explica.



Trazer de volta a música de MC Sabrina foi uma decisão pensada com zelo, refletindo uma inspiração antiga de Kevin, que destaca a importância das mestras de cerimônia no funk brasileiro. “Eu me amarro muito nesse som da MC Sabrina. Temos várias minas que foram marcantes para a história do funk e gosto de fazer esse movimento de olhar para trás sempre que posso. No meu show no Rock in Rio, no ano passado, também fiz um bloco só de hits que marcaram gerações”, conta. Essa reverência ao passado serve não apenas como uma homenagem, mas também como uma forma de conectar novas audiências às raízes do gênero, mostrando que a história do funk é rica e cheia de talentos femininos que abriram caminho para as novas gerações.



O lançamento da música ocorreu no dia 17 de janeiro e já conta com 166 mil ouvintes no YouTube. O projeto continua a ser um sucesso, sem previsão para encerrar. “Eu me sinto um operário do funk”, diz ele, bem-humorado. “Sou fominha de estúdio, estou sempre produzindo e fazendo parcerias com artistas, tanto antigos quanto novos. Então, o público pode esperar muita música nova, muitos shows e muita alegria”, responde Kevin, abordando as expectativas de seus fãs. Com essa energia criativa, ele promete não apenas manter a essência do funk, mas também inovar e expandir os horizontes do gênero.