Bloco Raízes agita o pré-carnaval no Anexo BZ com line-up 100% feminino

O pré-carnaval de Brasília ganha reforço de peso com o Bloco Raízes é a atração, que ocorre neste sábado (8), a partir das 21h, no Espaço Anexo BZ, no SAAN. Com um line-up 100% feminino, o evento traz o melhor da música eletrônica ao som de afrohouse, techno e psy trance, até às 5h. O ingresso antecipado custa R$ 15.

Comandando a noite se revezarão na pista as DJs Evah, Magah, Trix, Ludii, Shuri, Baroni e Samantha Lemes, com performance da drag Larissa Hollywood.

O Raízes se destaca como um dos eventos imperdíveis deste pré-carnaval para quem busca experiências sonoras marcantes e envolventes, viajando por diversos ritmos eletrônicos.

O evento é exclusivo para maiores de 18 anos.

Serviço:

Pré-carnaval com Bloco Raízes

Data: 8 de fevereiro

Horário: das 21h às 5h

Local: Espaço BZ, SAAN

Entrada: R$ 15 antecipado pelo Shotgun. Preço sujeito a alteração na portaria.