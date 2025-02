Projeto convida fotógrafos a participarem de residência de carnaval

O projeto Poéticas Carnavalescas, idealizado pelo fotógrafo Humberto Araujo, está com inscrições abertas para fotógrafos amadores e profissionais que desejam participar de uma residência artística focada no Carnaval de Brasília em 2025. A seleção será feita pela curadora Gisele Lima, que avaliará as melhores fotos de festivais e eventos culturais. Com o objetivo de registrar a riqueza cultural e social do carnaval, a iniciativa acolherá seis selecionados que terão a oportunidade de participar de aulas teóricas e práticas, além de receber uma ajuda de custo de R$ 1.200, que cobrirá despesas como alimentação e transporte. Inscrições disponíveis no link das redes sociais do projeto.

Leia também: Kevin O Chris embarca em projeto de homenagem à história do funk

A residência, promovida com recursos da Lei Paulo Gustavo - DF, oferece uma experiência única de aprendizado com Araujo, que possui uma vasta trajetória na fotografia de carnaval de rua em Brasília desde 2012. Os participantes terão ainda a chance de interagir com profissionais convidados durante o período de imersão. Ao término do carnaval, o material produzido será exibido em uma exposição fotográfica na galeria A Pilastra, localizada no Guará, com curadoria de Gisele Lima, pesquisadora e produtora cultural, que já havia trabalhado em outros projetos com Humberto.

Em entrevista, o fotógrafo explica a relevância que essas fotos podem ter. O projeto visa capturar a essência do carnaval e construir memória de momentos felizes da cidade, que muitas vezes é registrada apenas com espaços vazios para ressaltar as curvas da arquitetura brasiliense. A evolução de pautas sociais e as críticas ao governo e ao conservadorismo também interessam o fotógrafo. “Vejo e reconheço que fotografias de carnaval de diferentes épocas têm um eixo comum. Todas apresentam um registro do momento histórico-social em que foram realizadas”. Ele completa: “E vejo também que as obras desses fotógrafes referência documentam a multiplicidade de camadas que permeiam o carnaval, não só como festa popular, mas também como: manifestação cultural, religiosidade, rito e ritual, diversidade de corpos, a presença e a ocupação da rua, a manifestação do feminismo, crítica política e novas formas de agir e pensar”.

Leia também:Comunidade cênica de Brasília celebra indicações de Ainda estou aqui



As atividades teóricas da residência ocorrerão nos dias 26, 27, 28 de fevereiro e 5 de março, em local a ser definido, enquanto as práticas se desenvolverão durante o carnaval, de 1° a 4 de março. Os horários serão agendados conforme a disponibilidade do grupo, e todos os participantes receberão um certificado que poderá ser usado para enriquecer seus portfólios e currículos pessoais. O fotografo pretende ministrar aulas com outras referências, outros fotógrafos para ampliar a visão do aluno sobre como retratar estes foliões. “Vários fotógrafos me inspiraram pra idealizar essa Residência Artística, inclusive serão temas das oficinas e conversas com a turma, entre eles: José Medeiros, Mário Cravo Neto, Cafi, Arthur Omar, além dos trabalhos de Claudia Jaguaribe, Rogério Reis e Walter Firmo nesse tema”, explica.



Araujo destaca a importância das fotografias de carnaval como registros documentais que capturam a memória e a interação da cidade com a festividade, a organização social em torno desse espetáculo. "Este projeto não apenas proporciona um ambiente propício para a criação artística, mas também gera um legado em forma de um acervo de imagens que contribui para a história e a memória do Distrito Federal", conclui o fotógrafo. Para mais informações, os interessados podem acompanhar as atualizações nas redes sociais do projeto (@poeticascarnavalescas).