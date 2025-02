Andressa Urach voltou a expor detalhes de seu suposto affair com Cristiano Ronaldo. Em uma participação no podcast PagodCast, a musa fez elogios à aparência e performance do jogador, afirmando que ele é "maravilhoso", "cheiroso" e com um corpo impecável.

"Já faz tanto tempo… Na época foi muito bom. Ele é lindo, maravilhoso, pir***do, tanquinho, sem pelo. Cheiroso. Fo** para cara***, muito gostoso, sensacional", afirmou a criadora de conteúdos adultos.

Leia também: Andressa Urach faz revelações chocantes sobre vida íntima com namorado

Ela também foi questionada sobre o tamanho do órgão sexual de CR7, e não poupou palavras: "Ele é número um, sem dúvida. Deus desenhou ele", completou, visivelmente empolgada.

Este não é o primeiro relato de Andressa sobre o assunto. Em 2023, em outra entrevista, ela também falou sobre o episódio e admitiu ter se arrependido de expor o caso publicamente. A famosa revelou que o romance aumentou seu cachê na época, mas reconheceu o transtorno causado ao jogador e disse que, se pudesse, voltaria no tempo para não ter revelado os detalhes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar de seus elogios, Urach destacou o quanto Cristiano Ronaldo é "uma máquina" tanto dentro quanto fora de campo. "Ele não tinha nenhum pelinho no corpo, todo depilado. É grande! (risos). E ele é bom. É um amor, querido. Me arrependo de ter exposto por causa do transtorno que causei para ele. Por um lado, foi bom para mim na época, porque aumentou me cachê. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria", declarou.

O post Andressa Urach expõe detalhes de suposto sexo com Cristiano Ronaldo e elogia tamanho do órgão sexual do jogador de futebol foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.