Internautas reagem ao suposto nude do ex-BBB Daniel Lenhardt

Começou a circular nas redes sociais nesta semana, um suposto nude do ex-BBB Daniel Lenhardt. A foto íntima teria sido publicada originalmente no OnlyFans do modelo e, posteriormente, vazado em outras redes sociais como X (antigo Twitter) e Telegram.

Em sua plataforma de conteúdo adulto, Daniel já publicou fotos pelado, mostrando parcialmente seu pênis. Desta vez, no entanto, os assinantes foram surpreendidos com um registro ainda mais explícito.

Na foto atribuída ao ex-BBB, é possível ver um homem deitado na cama, com a calça abaixada na altura da cintura, segurando o pênis com uma das mãos. Não é possível ver o rosto da pessoa, mas o nude veio acompanhado com a marca d’água do OnlyFans de Daniel Lenhardt, sugerindo que o registro realmente pertence a ele. Apesar disso, o modelo não se pronunciou sobre o assunto.

