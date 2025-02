Neymar e Cristiano Ronaldo: semelhanças além da data de aniversário

Mesmo com diversas divergências entre o camisa 10 do Santos e o camisa 7 do Al-Nassr, os craques possuem mais coisas em comum do que você imagina - (crédito: Reprodução/Internet)

Nesta quarta-feira (5/2), os fãs de futebol têm motivos de sobra para comemorar, isso porque o dia 5 de fevereiro marca o aniversário de dois de um dos maiores ídolos do esporte. Neymar, craque brasileiro que completa 33 anos e Cristiano Ronaldo, ídolo português, que está comemorando 40 anos.

Leia também: Roger confirma preservação de titulares do Inter no embate com o Brasil de Pelotas

Mesmo com diversas divergências entre o camisa 10 do Santos e o camisa 7 do Al-Nassr, que vão desde a personalidade até o estilo de jogo, os craques possuem mais coisas em comum do que você imagina. Confira algumas a seguir:

Clubes da Espanha

Neymar deixou o Brasil para ir jogar no futebol europeu em 2013, aos 21 anos. Deixou o Santos para jogar em uma das grandes potências do futebol mundial, o Barcelona. No time catalão, ele se juntou aos companheiros sulamericanos Lionel Messi e Luis Suárez, formando o trio “MSN”, um dos mais icônicos e lembrado até hoje. Em território espanhol, o brasileiro conquistou oito títulos, sendo o mais marcante a Liga dos Campeões de 2014/15, em que marcou um gol decisivo na final sobre a Juventus.

Já Cristiano Ronaldo também tem uma passagem marcante na Espanha, podendo ser considerada o auge da carreira. Após inúmeras conquistas pelo Manchester United, o português chegou ao Real Madrid em 2009. Com a camisa do Merengue, o craque quebrou diversos recordes e alcançou marcas históricas, considerado um dos maiores ídolos dos madridistas. Ele acumulou 17 títulos por lá e também se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 450 gols.

Idiomas

Pelo fato de terem nascido em países em que o português é a língua nativa, ambos falam esse idioma, um em português do Brasil, o outro em português de Portugal. Após muitos anos jogando na Espanha e convivendo com jogadores da cultura local, os jogadores dominaram o espanhol e conseguem se comunicar fluentemente.

Jogadores referência

Não é novidade que além de craques de bola, Neymar e Cristiano Ronaldo são figuras de referência para Brasil e Portugal. Dentro de campo, diversas vezes eles foram os principais responsáveis por “reger” os companheiros de equipe durante partidas, isso em decorrência da qualidade técnica e individual que os difere dos outros jogadores.

Fora de campo eles também impactaram várias gerações na forma de se vestir, no jeito de arrumar o cabelo e no estilo de vida, de modo geral. Há uns anos atrás era comum ver crianças com o moicano do Neymar ou imitando a famosa comemoração do Cristiano Ronaldo após um gol, aquela em que ele pula bem alto e aterrissa gritando “SIUUUU”.

Patrocínio da Nike

A Nike é uma das principais marcas esportivas do mundo. Ela uniformiza vários times, seleções e busca sempre fechar patrocínios com os melhores atletas de cada esporte.

Neymar fechou patrocínio com a marca em 2005, com apenas 13 anos. Desde garoto, ele já era considerado uma jovem promessa do esporte. Em 2016 ele se tornou embaixador da Nike, com uma linha própria de chuteiras e roupas, além de uma parceria com Michael Jordan. Segundo a Forbes, ele recebia em torno de U$ 25 milhões por ano dos patrocinadores. O contrato iria até 2022, mas teve fim em 2020 por divergências entre as partes.

Por outro lado, Cristiano Ronaldo segue fechado com a Nike, além de ser um dos principais patrocinados da marca até hoje. O contrato dele é válido até 2026 e, de acordo com o site Coluna Financeira, estima-se que ele receba aproximadamente 17 milhões de euros por ano.

Clubes da Arábia Saudita

Por fim, outra coisa que os jogadores têm em comum é que eles foram rivais novamente quando estiveram em território saudita. Cristiano Ronaldo foi o primeiro a ir jogar no futebol árabe, quando fechou com o Al-Nassr em 2022. Menos de um ano depois foi a vez de Neymar de fechar com o clube saudita queridinho dos brasileiros, o Al Hilal.

O português, mesmo com a idade avançada, segue se dedicando ao futebol e quebrando recordes pelo Al Nassr. Já o brasileiro não contou com a mesma sorte durante sua passagem pela Arábia, que ficou marcada por diversas lesões e críticas, considerada por muitos a passagem mais fraca da carreira do craque. Ele já não atua pelo clube saudita, após rescindir o contrato no dia 27 de janeiro para retornar ao Santos, equipe paulista que o revelou.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes