Globo recusa sinopse de novela inédita da autora de ‘Jesus’, da Record

Paula Richard, conhecida por ter criado novelas bíblicas na Record como O Rico e Lázaro (2017) e Jesus (2018), teve seu projeto inédito encaminhado à Globo, recusado.

A autora, que encerrou seu vínculo com a emissora de Edir Macedo em 2021, pretendia emplacar uma trama na faixa das sete, e entregou a sinopse no ano passado, mas o canal carioca não aprovou a narrativa, que consistia em uma mistura de romance e ação com pitadas de comédia.

Segundo informações da coluna F5, do jornal Folha de S. Paulo, a decisão da Globo sobre a novela de Paula Richard foi tomado em virtude do fato de já ter aprovado outras produções para o horário até o fim do primeiro semestre de 2026.

Após Volta por Cima, de Claudia Souto, que está atualmente no ar, a Globo exibirá Dona de Mim, escrita por Rosane Svartman. E, ao final do segundo semestre deste ano, virá uma trama assinada pela dupla Maria Helena Nascimento e Izabel de Oliveira.

