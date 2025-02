Álbum 'Xande canta Caetano' é lançado em vinil em edição limitada

Por Ana Carolina Alves*—O álbum Xande canta Caetano foi lançado, na última sexta-feira (7/2), em edição limitada e especial de vinil, com a faixa extra Força Estranha, composta em 1978, e material exclusivo de pesquisa assinado pela jornalista Lorena Calábria. A obra é uma homenagem de Xande de Pilares para Caetano Veloso e conta com 11 faixas com arranjos elaborados por Pretinho da Serrinha, que mistura o samba com MPB, e está disponível tanto para assinantes da Três Selos quanto para compra avulsa no site oficial da produtora do projeto.

O projeto teve origem no início da pandemia, após várias conversas e encontros musicais na casa de Paula Lavigne, empresária e esposa de Caetano Veloso. A aproximação entre Xande e Caetano foi facilitada por Pretinho da Serrinha, que enxergava uma forte afinidade artística entre os dois músicos, e teve sua primeira edição lançada em 4 de agosto de 2023.

No mesmo ano, em 2023, no 25º Grammy Latino, Xande canta Caetano foi o único álbum brasileiro na categoria Melhor Álbum do Ano e foi eleito o Melhor Álbum de Pagode, além de vencer o prêmio de Melhor Álbum do Ano do Prêmio Multishow. A edição especial conta com as seguintes faixas:

Lado A

A1 - Muito Romântico - 3:16

A2- Luz do Sol - 3:44

A3 - Qualquer Coisa - 3:00

A4 - Tigresa - 3:59

A5 - Alegria, Alegria - 2:56

A6 - Diamante Verdadeiro - 3:14





Lado B





B1 - Trilhos Urbanos (Incidental Retirantes) - 3:22

B2 - Lua de São Jorge - 3:01

B3 - O Amor - 3:37

B4 - Gente - 3:55

B5 - Força Estranha - 4:17

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco