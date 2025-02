Filme ‘Os sapos’ terá sessão especial no Cine Brasília

Cena de Thalita Carauta em Os sapos, que terá sessão especial no Cine Brasília - (crédito: Divulgação/Imagem retirada do filme.)

Em nada, a trajetória que cerca a protagonista do filme Os sapos lembra a intimidade da atriz central do longa de Clara Linhart, Thalita Carauta, 42 anos. Estrela da novela Mania de você, e sempre associada ao humorístico Zorra Total, Thalita falou ao Correio da produção. "A minha personagem Paula é uma mulher livre. Livre para ser. Ela é uma personagem extremamente comprometida com sua liberdade, e eu também sou", pontuou. Convidada para um evento, no interior, Paula tem um destino diferenciado na trama, em que pesam aspectos feministas. "No filme, há casais comprometidos com ciclos viciosos, um aspecto que sempre os fazem voltar para o mesmo lugar", observa.

Entrevista // Thalita Carauta, atriz

O filme Os sapos leva à reflexão da recente pandemia. O meio rural te interessa?

Eu sou rural (risos). Antes e depois da pandemia. Essa foi uma experiência individual e coletiva. Acho que todos nós nos afetamos. Talvez alguns impactos a gente só perceba anos mais tarde. Eu, particularmente, mudei a minha relação com o tempo. Revi como usá-lo a meu favor. No trabalho, e no prazer de curtir a vida e os amores.

O que o reconhecimento te traz?

O reconhecimento me trouxe mais trabalhos. Trabalhos com outras possibilidades e responsabilidades. Hoje, recebo convites de todos os gêneros, tanto para um humor escancarado como para contextos mais dramáticos. Para realismo ou para personagens de maior composição. E gosto de transitar em tudo: isso é que busco.

A cena da poesia dita num só fôlego parece tão natural. Foi puro improviso?

Não foi improviso, é do roteiro mesmo. Foi uma das cenas que mais me preocupou quando li o roteiro. Porque precisava ser lido como alguém que tivesse intimidade com aquelas palavras, mas ainda precisava conter uma margem para o patético em que a situação resulta. Afinar esse equilíbrio foi a busca para a cena.

Você é uma pessoa privilegiada, quando analisa a carreira?

Não me sinto privilegiada, essa palavra não está no vocabulário de mulheres como eu. Trabalhei muito, persisti muito e trabalho com paixão! Estou feliz com minha trajetória até aqui, mas desejo poder ir além. Quero poder ter acesso a todos os espaços que quiser alcançar.

Os sapos

Exibição especial, no Cine Brasília (EQS 106/107) hoje, às 19h. Ingressos a R$ 5. Exibição seguida de debate com a Renata Mizrahi, roteirista do longa, e Karina Ramil, atriz.