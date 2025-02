Ex-BBB Isabelle fala sobre suposta traição durante noivado com o ex, Matteus

Ex-BBB Isabelle abre o jogo sobre suposta traição durante noivado com o ex, Matteus - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Na última semana, Isabelle Nogueira e Matteus Amaral anunciaram o fim de seu relacionamento, iniciado durante o BBB 24, em que foram finalistas do reality show, cerca de três meses após um pedido de casamento feito durante viagem na Disney, em Paris.

Em entrevista ao jornal Extra, a cunhã-poranga foi sincera ao abrir o coração sobre o assunto. "Eu e Matteus nos gostamos demais! Foi um término saudável. Eu vejo que algumas pessoas não aceitam, outras entenderam. O que acontece é que tem gente que não dá certo junto, mas permanece por costume, por comodismo", disse ela.

"Você sabe que não é feliz e que não está proporcionando a felicidade do outro, então por que insistir? Eu não consigo entender qual foi o susto das pessoas", desabafou Isabelle, que justificou o término com Matteus, e negou os rumores de traição.

"A justificativa é simples. A gente já morava junto e constatou que não ia dar certo convivendo. O que fizemos? Fomos honestos. Só que parece que o normal é insistir até perder o respeito, acabar com as boas lembranças. Quem foi que falou que é assim que se encerra um relacionamento? Por que tem que ter traição? Eu fico assustada com tanta gente se assustando com um ato de honestidade de duas pessoas que tentaram, e muito, dar certo juntas", acrescentou a ex-BBB, que ressaltou a maturidade imposta entre os dois, que foi crucial para a decisão da separação.

"Com o passar do tempo, no convívio, percebemos pequenas incompatibilidades que acabam gerando atritos. Então, para resguardar o nosso sentimento, encerramos nosso relacionamento nos amando. A gente decidiu ser maduro", afirmou Isabelle Nogueira.