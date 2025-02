Band pretende instaurar sinal de censura em cenas de sexo de ‘Beleza fatal’

Beleza Fatal, novela em cartaz na plataforma da Max (antiga HBO Max), será exibida no horário nobre da Band a partir de março, ocupando a faixa das 20h30, no lugar do programa Melhor da Noite.

Segundo informações da colunista Anna Clara Santiago, do jornal O Globo, o canal da família Saad pretende realizar uma série de alterações para conseguir exibir o folhetim sem que haja interferência do Ministério da Justiça com relação a classificação indicativa, visto que a saga possui várias cenas de sexo e nudez.

Com isso, haverá, além de cortes, adaptações feitas pelas equipes da emissora e da plataforma, para adaptar as cenas de Beleza Fatal e torná-las menos ousadas, com controle de zoom e uso de filtros. Uma sequência que reúna palavrões, inclusive, pode ser utilizada o som de "pi", que indica censura a termos de baixo calão.

Ademais, estuda-se recorrer a avisos de conteúdo sensível, mas ainda assim, o MJ realizará análise sobre a trama para definir a recomendação. O contrato de licenciamento da trama foi assinado na última semana, tendo sido considerado um dos maiores já desembolsados pela Band.