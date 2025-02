Andressa Urach quebra o silêncio sobre suposta traição do ex-namorado

Andressa Urach usou as redes sociais nesta última segunda-feira (10), e rasgou o verbo ao promover uma reflexão em torno de seu relacionamento rompido com Cassiano França, o Kylian Cria.

Através dos Stories do Instagram, a atriz pornô expôs que outras criadoras de conteúdo adulto realizaram investidas sobre o então companheiro dela, e ela mandou recado: "Quero aproveitar pra falar das criadoras de conteúdo, pra vocês respeitarem o relacionamento dos outros criadores de conteúdo, principalmente quando são casados e deixam destacado que não têm relacionamento aberto", iniciou.

Na sequência, Andressa Urach ressaltou que não houve traição no namoro com Cassiano França, e detalhou o motivo do término entre eles, envolvendo questões de trabalho. "Eu e eu e Cassiano respeitava sempre o relacionamento do outro, eu não traí ele não me traiu, nossa separação foi muito difícil porque a gente se ama, mas pra gente é muito difícil ter um relacionamento no meio do conteúdo adulto, pra quando você ama de verdade tem que saber que tem que dividir a pessoa, mesmo que seja no meio profissional", disse.

Sem papas na língua, a criadora de conteúdo adulto foi objetiva com outras profissionais, e não escondeu sua indignação: "Mas quero falar aqui para as colegas que, não é porque vocês trabalham com conteúdo adulto, que você é uma vagabunda, porque é uma mulher que sabe que o cara está casado, e fica mandando coisinhas pra ele deve dar o respeito, tá, colegas? Eu vi, não falei nada, ele me respeitou, sempre nos respeitamos, amamos. Mas se deem o respeito", concluiu.