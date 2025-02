Netflix inicia produção da 2ª parte de Cem Anos de Solidão; veja detalhes

Após sucesso dos primeiros episódios, lançados em dezembro de 2024, com o público e a crítica, a Netflix anunciou o início da produção da segunda parte de Cem anos de solidão, adaptação cinematográfica do clássico de Gabriel García Márquez. A produção continua com direção de Laura Mora, agora acompanhada por Carlos Moreno. e ainda não possui data de estreia.

Marleyda Soto e Claudio Cataño reprisam seus papéis como Úrsula Iguarán e Coronel Aureliano Buendía, respectivamente. Outros nomes se juntam ao elenco para dar vida a mais personagens inesquecíveis, incluindo Ángela Cano, Emmanuel Restrepo, Estefanía Piñeres, María Adelaida Puerta, Emiliano Pernía, Juanita Molina e Laura Taylor, entre outros.

Francisco Ramos, vice-presidente de conteúdo da Netflix para a América Latina, falou sobre a continuação: “Com essa série, prestamos homenagem ao legado de Gabriel García Márquez e à Colômbia, com todo o seu talento extraordinário. Quero agradecer ao trabalho da Laura Mora, cujo rigor e paixão foram essenciais nessa jornada, e dar as boas-vindas a Carlos Moreno, um cineasta colombiano brilhante e parceiro da Netflix. Estamos em ótimas mãos para levar a história dos Buendía a uma conclusão à altura”.

