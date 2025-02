Kelly Key fala sobre convites para reality shows e abre o jogo sobre participar de algum

Aos 41 anos, Kelly Key já recebeu inúmeras propostas para participar de reality shows, tanto no Brasil quanto no exterior. No entanto, a cantora nunca aceitou nenhum convite e, em tom bem-humorado, comentou sobre o assunto em seu Instagram nesta quinta-feira (12/2). "Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que me chamaram para um reality show, eu poderia ter comprado uma ilha", disse a artista, que divide sua rotina entre Brasil, Portugal e Angola.

Apesar do interesse das produções, Kelly explicou que o confinamento não combina com seu perfil. "Primeiro, eu me conheço. Então, imagina eu ficar trancada num lugar com gente que não escolhi por 24 horas e sendo filmada, e com câmera até no chuveiro. Já estou nervosa só de falar, só de imaginar!", revelou.

A cantora também especulou como seria sua experiência dentro de um reality. Segundo ela, sua espontaneidade poderia ser um problema. "Será que eu funcionaria num reality? Ali a gente não tem filtro. É jogo da vida real, não tem edição, o melhor ângulo… é todo ângulo. Talvez eu fosse expulsa na primeira semana por falar demais. Ou, então, é a minha cara quebrar regras. Eu ia perder estalecas se fosse o BBB. Eu ia ser expulsa. Ninguém ia me querer ali", brincou.

Kelly ainda relembrou uma polêmica do BBB 21 e confessou que sua atitude seria parecida com a de Fiuk, que foi criticado por recuperar um alimento que caiu no ralo da pia e devolvê-lo à panela. "Eu sou ser humano para fazer isso. Eu não julgaria o menino e não gostaria de ser julgada por isso. Caiu na pia, está limpo. A gente lavou, cozinhou, matou a bactéria", afirmou.