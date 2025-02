Wanessa Camargo curte ‘noitada’ com famosa após término com Dado Dolabella

A cantora também compartilhou fotos do encontro e celebrou o momento com as amigas - (crédito: Reprodução / Internet)





Wanessa Camargo curtiu a noite da última quarta-feira (13) no Rio de Janeiro em um jantar especial ao lado da amiga Beatriz Reis. A cantora, que recentemente confirmou o fim do relacionamento com Dado Dolabella, escolheu um restaurante vegano para a ocasião.

Nos stories de Bia, Wanessa apareceu animada e explicou a escolha do local: "Vim trazer ela para comer vegano em um restaurante aqui no Rio e ela estava um pouco desesperada. Mas eu prometo que ela vai amar", brincou.

A cantora também compartilhou fotos do encontro e celebrou o momento com as amigas: "Que delícia de noite. Amo vocês!", escreveu, marcando também Eloá Ludovico, que completou o trio.

O fim do relacionamento entre Wanessa e Dado Dolabella veio à tona nesta semana, e a artista comentou sobre a separação: "É isso, sim, mas ninguém está pronto para saber ainda […] Ninguém da minha família sabe, meus filhos", revelou ao LeoDias. Apesar da confirmação, ela preferiu não dar mais detalhes sobre o assunto no momento.otivo da separação

A sensitiva Kelida Marques analisou o relacionamento do ex-casal e revelou suas impressões sobre o término. Segundo ela, a cantora decidiu colocar um ponto final na relação por estar sendo influenciada pelo ator.

"O relacionamento perdeu força, foi sendo drenado, começou a ter muitas brigas. A palavra certa é que ela era muito manipulada e ela sempre soube disso. Esse relacionamento não é pra acontecer, não é um relacionamento que está no destino. Quando se força o destino, acabam acontecendo muitas feridas. O que passou, passou. A própria Wanessa precisa compreender isso. O passado fica no passado", afirmou em entrevista à Contigo!.

Kelida também mencionou que Dado exercia grande influência sobre a cantora, o que limitava sua liberdade. "Esse relacionamento tem uma carga de domínio muito grande do Dado. Eu vejo ele extremamente dominante na relação, ele é o rei da relação. Eu percebo uma cegueira amorosa por parte da Wanessa. Ela ainda acredita que o Dado possa ser aquele Dado que ela conheceu no passado. Ela começou a perceber que algumas atitudes dele não mudaram e isso trouxe uma desilusão muito grande", concluiu.

